Erogó el IMSS 472 mdp por la contratación de médicos cubanos

A través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gobierno federal pagó 472 millones 441 mil 229 pesos a la empresa privada cubana Comercializadora de Servicios Cubanos, S.A. como contraprestación por el servicio de atención médica de doctores cubanos que llegaron a México para atender a la población de derechohabientes y no derechohabientes del servicio de salud pública.

En una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL, el organismo que dirige Zoé Robledo indicó que el pago de la transacción fue entregado en su totalidad en euros, que de acuerdo con el tipo de cambio que menciona el contrato, es igual a 23 millones 241 mil 156 euros otorgados mediante tres convenios divididos en lapsos de 10, dos y cinco meses cada uno, desde julio de 2022 hasta diciembre de 2023.

De esta cantidad, el IMSS desconoce cuánto dinero se invirtió en el salario de cada uno de los 610 profesionales de la salud contemplados en los acuerdos, pues el procedimiento de contratación pertenece absolutamente a la empresa con sede en Cuba.

Según el documento con número de folio 330018024025222, el IMSS también desconoce a qué unidades médicas están adscritos actualmente dichos profesionales de la salud, toda vez que no mantiene relación laboral con ellos, ni dirige sus actividades.

La Unidad de Transparencia del organismo de salud detalló que el último convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comercializadora de Servicios Cubanos, S.A. feneció el 31 de diciembre de 2023, y hasta el pasado 17 de julio, día en que esta casa editorial solicitó información sobre los ingresos de los doctores cubanos y su distribución en el país, no aportó más datos sobre el acuerdo de este año, al asegurar que desconocía los detalles de un nuevo acuerdo en 2024.

El primer Convenio de Cooperación suscrito entre el IMSS y la Comercializadora de Servicios Cubanos, S.A. inició el 20 de julio de 2022. Describe que el organismo mexicano entregó una cuota mensual, hasta el mes de mayo de 2023, de un millón 177 mil 300 euros, con una tasa de cambio fija de 20.7 pesos por cada euro, que en moneda nacional equivale a 24 millones 320 mil 110 pesos para la participación efectiva de 610 profesionales de la salud originarios de la isla.

El segundo Convenio de Cooperación, que se suscribió el 11 de mayo de 2023 hasta julio de ese mismo año, con la empresa encargada de comercializar los servicios médicos de salud en Cuba y en el exterior, dio como contraprestación mensual un monto de un millón 636 mil 308 euros, con una tasa de cambio fija de 19.97 pesos mexicanos por euro, que equivale a 32 millones 677 mil 89 pesos con 93 centavos para la participación efectiva de 610 médicos cubanos.

Finalmente, el tercer Convenio de Cooperación, establecido el 28 de julio de 2023 hasta diciembre de ese mismo año, otorgó una cuota mensual hasta el mes de diciembre de 2023 de hasta un millón 636 mil 308 euros, con una tasa de cambio fija de 19.97 pesos mexicanos por cada euro, que en moneda nacional equivale a 163 millones 385 mil 949 pesos con 65 centavos para la participación efectiva de 610 doctores.

El 16 de julio de 2024, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Zoé Robledo, titular del IMSS, informó que hasta esa fecha 950 médicos cubanos se encontraban trabajando en 23 estados de la República Mexicana y que, a través de la firma de un nuevo convenio iban a llegar al país 2 mil 700 nuevos especialistas para fortalecer la atención médica de pacientes sin seguridad social en los programas del IMSS-Bienestar.

El documento detalla que en el periodo comprendido desde julio de 2022 hasta agosto de 2023 arribaron a México 809 médicos cubanos que fueron distribuidos en 15 estados de la República, los cuales son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Entre este universo, se identificó que, hasta el último mes del año pasado, 48 especialistas desertaron de sus actividades por motivos que no se especifican y cuyo paradero se desconoce, ya que el IMSS no mantiene relación laboral directa con ellos, pues la Comercializadora de Servicios Cubanos, S.A. es la que mantiene la responsabilidad directa sobre su contratación.

Al respecto, la División de Recursos Humanos de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura del IMSS aclaró que el programa IMSS-Bienestar no administró la gestión de la solicitud de servicios de los profesionales de la salud originarios de Cuba, hecho por el que insistió en que no existe una relación laboral con ellos y no se cuenta con información de los mismos, ni el salario específico que perciben.

Así, la División de Finanzas especificó que el IMSS no tiene injerencia en materia de salarios, ni de los aplicables al personal adscrito en dicho programa, ni para el caso que los ocupa.

Las cláusulas de los convenios precisan que los profesionales de la salud designados por Comercializadora de Servicios Cubanos, S.A. para prestar servicios de salud en México no deben ser contratados de manera individual en las instalaciones pertenecientes al IMSS y apunta que a ambos organismos no los une ningún vínculo laboral más que la colaboración establecida para el convenio de prestación de servicios de los médicos cubanos, hecho por el que no deben ser considerados como patrones solidarios o sustitutos.

El pasado miércoles 17 de julio, esta casa editorial también solicitó información a Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar sobre el nuevo convenio con el que el país recibirá a 2 mil 700 nuevos especialistas al país para fortalecer la atención médica de pacientes sin seguridad social, pero en la solicitud de transparencia con número de folio 333021324001119 la Unidad de Transparencia del IMSS-Bienestar notificó que hasta esa fecha no contaba con la información correspondiente.

ElUniversal