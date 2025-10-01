México tendrá cada 10 de noviembre un día dedicado a la mariposa monarca, símbolo de orgullo de México y patrimonio natural reconocido en el mundo, así lo informó la Cámara de Diputados.

La fecha busca fortalecer la conservación de este insecto y de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, espacio que desde 2008 es Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

La declaratoria reconoce el valor universal de este sitio único, que abarca más de 56 mil hectáreas y recibe cada invierno a millones de mariposas tras su migración de miles de kilómetros.

Su protección, se destacó durante la discusión en el Pleno, es una obligación de la nación y un legado para las futuras generaciones, además de ser un atractivo turístico que cada año atrae visitantes de todas partes del mundo.

Por ello, con 398 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que instituye e 10 de noviembre como el Día Nacional de la Mariposa Monarca, el cual fue enviado al Senado para su análisis.

Excélsior