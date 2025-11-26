Francisco Javier Llera Pacheco asumió la rectoría de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN), nombramiento que le fue otorgado por la gobernadora Maru Campos, para ejercer funciones durante un periodo de cuatro años.

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde, fue el encargado de tomar protesta al nuevo titular de la UT Paso del Norte, durante la inauguración de la Semana Académica “Sinergia 360”.

En su presentación con la comunidad universitaria, Llera Pacheco destacó el trabajo realizado por la Universidad en lo referente a infraestructura, creación de programas educativos e incremento de la matrícula.

Recalcó que su principal plan como rector es escuchar a las y los jóvenes universitarios, profesores y directivos, para poder conocer sus deseos e intereses, además de desarrollar todo lo que esté en sus posibilidades para satisfacer las expectativas de su nuevo cargo.

“Mi trayectoria académica, ha sido siempre dentro de las aulas universitarias, dando clases, haciendo investigación, realizando gestiones, uno más dentro de la vida universitaria. Y celebro y me da mucho gusto incorporarme en este día justamente a estas actividades, en el marco de este seminario multidisciplinario”, expresó el rector.

Enfatizó que trabajará para hacer a la UT Paso del Norte una institución que enorgullezca a Ciudad Juárez y brinde un servicio a la población, y agradeció a las autoridades estatales que encabeza Maru Campos por el encargo recibido.

Llera Pacheco es académico e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), cuenta con licenciatura en Administración Pública, maestría en Planificación Metropolitana, un doctorado y postdoctorado en Geografía, además de ser miembro del Servicio Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 1.