El pasado 15 de mayo, Gilberto Hiram Acosta Gutiérrez, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), fue nombrado Student of the Year por el American College of Physicians (ACP), uno de los organismos médicos más influyentes a nivel mundial. Este reconocimiento, respaldado por el capítulo mexicano del ACP, se ha entregado solo en dos ocasiones desde su creación en 2023.

“Este premio internacional no solo representa un estandarte, sino el fruto de un camino como estudiante de medicina que jamás creí recorrer”, expresó Hiram, conmovido al recibir la noticia.

¿Qué es el premio Student of the Year?

El American College of Physicians (ACP) agrupa a médicos internistas y estudiantes de medicina comprometidos con la excelencia clínica y el avance del conocimiento médico. Su galardón Student of the Year destaca a estudiantes que se han distinguido por su desempeño académico, liderazgo, compromiso social y pasión por la medicina interna.

En el caso del capítulo mexicano, este premio se instituyó en 2023 y tuvo su segunda entrega este 2025, consolidándose como un distintivo de alto prestigio en la comunidad médica internacional.

La convocatoria al premio abrió del 14 de febrero al 17 de marzo de 2025, y las postulaciones podían realizarse por mentores clínicos o miembros activos del ACP. Cada candidatura debía incluir: expediente académico y currículum vitae, evidencia de actividades de investigación, liderazgo y voluntariado y cartas de exposición de motivos de quien postulaba al candidato.

El comité evaluador, conformado por expertos del ACP, seleccionó a los finalistas con base en estos méritos. Los resultados se anunciaron el 15 de mayo de 2025.

Los postulantes no solo compiten con estudiantes de medicina dentro de México, sino con candidatos de otras regiones del mundo en sus respectivos capítulos internacionales. En el caso de Hiram, la competencia fue entre los mejores estudiantes del país, todos con trayectorias académicas sobresalientes y compromiso con la salud pública.

Los ganadores de cada categoría del ACP recibirán un reconocimiento y una estola honorífica durante la Ceremonia de Convocación del Annual Meeting que se celebrará en San Francisco, Estados Unidos, en abril de 2026.

“Si bien tenía conocimiento de mi nominación por parte de un gran amigo y miembro del ACP, recibir el correo oficial fue un punto de inflexión. Recordé a mis padres, su esfuerzo incansable por permitirme estudiar lejos de casa, y todo lo que viví durante mi formación médica para llegar hasta aquí”, relató Hiram.

Más allá del título, Acosta Gutiérrez considera este logro como símbolo de superación personal y colectiva:

“Este premio representa mi ideal de avanzar con pasos firmes y buena intención. Sé que aún queda mucho por recorrer, pero camino con convicción”.

Finalmente, Hiram dedicó este reconocimiento a sus padres y a todos los médicos jóvenes del país:

“Por su amor incondicional y por el esfuerzo que representa levantarse cada día, afrontar los turnos interminables y seguir aprendiendo en cada guardia. También agradezco profundamente a mi alma máter, la UACJ, por ser la base de esta trayectoria que hoy se reconoce”.