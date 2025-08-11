El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, participó del 7 al 10 de agosto en la evaluación de corporaciones de seguridad que buscan la certificación de la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies (CALEA), que se realizó en Arkansas, Estados Unidos.

Durante el evento, el proceso estuvo enfocado en determinar si la Fuerza Civil del Estado de Nuevo León y el Instituto Estatal de Estudios Superiores del Estado de Michoacán cumplen con las directrices y estándares internacionales para aspirar a esta distinción.

Loya Chávez, designado en 2024 como Comisionado de CALEA, colaboró en la revisión detallada de estándares y directivas de ambas instituciones, por lo que emitió posteriormente su dictamen sobre las aptitudes evaluadas.

Obtener la certificación CALEA representa un reconocimiento internacional de excelencia, ya que avala que las corporaciones cumplen con las mejores prácticas en seguridad pública.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que ya cuenta con el reconocimiento Tri Arco de CALEA, reafirma así su compromiso con la diplomacia policial y la colaboración internacional, consolidando un servicio de seguridad pública profesional y de alto nivel.