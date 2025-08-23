Este domingo arribará a las costas de Venezuela el escuadrón anfibio de Estados Unidos que el entonces presidente Donald Trump ordenó desplegar en el Caribe como parte de su plan para enfrentar las amenazas de seguridad provenientes de la región, en particular el accionar de los carteles de la droga latinoamericanos.

Tal como había sido confirmado días atrás, el Pentágono ordenó el despliegue del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato (Iwo Jima Amphibious Ready Group), acompañado por la Unidad Expedicionaria de Marines (MEU). Según el Departamento de Defensa, el objetivo principal de este grupo es “llevar a cabo operaciones de presencia y embarcar de manera segura a los marines en tierra para realizar una amplia variedad de misiones de contingencia”.

La Armada de Estados Unidos aseguró que el Iwo Jima Amphibious Ready Group tiene la capacidad de ejecutar misiones globales para alcanzar objetivos estratégicos, disuadir adversarios y garantizar el libre comercio manteniendo la alta mar abierta de acuerdo con el derecho internacional.

En respuesta, el presidente Nicolás Maduro convocó a un proceso de alistamiento nacional de las “fuerzas milicianas” para este fin de semana, con el objetivo de defender las costas venezolanas. El mandatario explicó que la movilización incluirá a milicianos, reservistas y ciudadanos interesados en integrarse al Plan Nacional de Soberanía y Paz.

El despliegue estadounidense incluye el buque de asalto USS Iwo Jima, el buque de transporte anfibio USS San Antonio y el buque de desembarco USS Fort Lauderdale, que en conjunto transportan cerca de 4.500 militares, entre ellos unos 2.200 infantes de marina. Además, se confirmó que tres destructores con misiles guiados Aegis —USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson— se ubicarán en aguas internacionales próximas a Venezuela.

Washington reiteró que está dispuesto a usar “todo su poder” para frenar el narcotráfico en la región y sostuvo que el régimen de Maduro opera como “un cartel del crimen organizado”.