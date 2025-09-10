Madrid. — El Consejo de Ministros de España aprobó el Anteproyecto de Ley que refuerza la protección de la salud frente al tabaquismo y regula nuevos productos como vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos de tabaco calentado.

La reforma amplía los espacios libres de humo y prohíbe el consumo de tabaco y derivados por parte de menores. En caso de incumplimiento, las sanciones podrían recaer también sobre padres o tutores, de acuerdo con la normativa de protección de menores.

Entre las medidas destaca la prohibición de venta y consumo de vapeadores desechables, shishas y bolsitas de nicotina, que serán equiparados al tabaco convencional. La restricción abarcará terrazas de bares, recintos deportivos, parques, estaciones y centros educativos.

El proyecto prevé un régimen sancionador con multas económicas y obligaciones de señalización clara en espacios públicos. También incluye la prohibición de publicidad directa o indirecta en medios, redes sociales y patrocinios.

El gobierno español subrayó que la iniciativa busca reducir la visibilidad social del tabaquismo entre los jóvenes y alinearse con el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer.

Las nuevas regulaciones tendrán un periodo transitorio de 12 meses para adaptaciones en etiquetado y comercialización de existencias.