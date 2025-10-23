De acuerdo con el reporte climático proporcionado para la Dirección de Protección Civil Municipal, para este jueves 23 de octubre se espera un clima parcialmente soleado, con una temperatura máxima de 28 grados centígrados.

Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 15 grados con una posibilidad de lluvia entre un 10 y 20 por ciento.

El viento durante el día se mantendrá de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 26 a 37 kilómetros por hora, mientras que por la noche estos serán mantendrán similares a los del día.

Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar precauciones ante los cambios de temperatura y posibles variaciones en la velocidad del viento.