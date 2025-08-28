-El evento se realizará el 6 y 7 de septiembre; presentan playera.

Este día se presentó la playera conmemorativa de la edición número 56 de la tradicional Carrera Internacional de la Amistad, competencia programada para el 6 y 7 de septiembre y en la que se espera la participación de más de 6 mil corredores en los recorridos de 10 y 4 kilómetros.

El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), Juan Escalante, mencionó que la fecha de la carrera está cerca, por ello invitó a la población a inscribirse en las oficinas del Estadio 20 de Noviembre, de 9.00 de la mañana a 4:00 de la tarde. El costo es de 300 pesos.

“La salida es en el Parque Extremo para la carrera de 10 kilómetros, iniciando a las 7:00 de la mañana y con una bolsa a repartir de 320 mil pesos en las diferentes categorías; habrá otra bolsa para las categorías juveniles mayor y menor en ambas ramas”, explicó el funcionario.

El sábado 6 de septiembre serán las carreras infantiles para niños y niñas de 2 hasta los 12 años de edad, inicia a las 8.00 de la mañana; mientras esto ocurre, en otra área del Parque Extremo se estarán entregando los kits para los corredores del domingo, desde las 9:00 de la mañana.

Para inscribirse es necesario la copia de la credencial de elector, en el caso de los adultos y para los menores, copias de la credencial de elector de los padres, acta de nacimiento del menor y una identificación.

Como un homenaje a la lucha libre juarense, la playera se diseñó en color amarillo, luce un cinturón de campeón al frente, junto a las máscaras de las leyendas que convirtieron a Ciudad Juárez en la cuna del deporte espectáculo.

En homenaje a los gladiadores, están estampadas las máscaras de luchadores icónicos como Avispón Verde, Serpiente Blanca, Sombra de Plata, Tupamaro, Aéreo, Escorpio, Legionario, Peluchín, Rocky Star, Trovador Solitario, Flama Roja, Ráfaga y Cinta de Oro.

En la espalda la playera, lleva el rostro del primer juarense en llegar a la WWE, empresa luchística más grande del mundo, José Pacheco “Pagano”, así como la célebre frase modificada “Sin Carrera de la Amistad – ¡no hay fiesta Papá!

“Feliz por este detalle, el tener mi rostro ahí, como decimos los rolleros, que padre y agradecer al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, por esto, por también recordar a luchadores de la llamada época dorada, de la era contemporánea, lo importante es que estamos creando una identidad, el burrito, la raza que se levanta temprano a jalar y también la lucha libre, cáiganle a la carrera y ahí los esperamos”, dijo el luchador profesional.

En la conferencia de prensa estuvieron también la regidora de la Comisión Edilicia del Deporte y Cultura Física, Karla Michaeel Escalante Ramírez; la coordinadora de Desarrollo Deportivo del IMDEJ, Sarahí de los Santos y David Serna, coordinador de Proyectos Deportivos del mismo instituto.