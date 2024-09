“Espero que TEJA inhabilite a Javier Corral por mínimo 10 años”: Omar Bazán

Por www.HBMnoticias.com

El exdiputado local Omar Bazán Flores expresó en entrevista exclusiva hoy para HBMNoticias.com, que espera una inhabilitación de al menos diez años, en contra del senador Javier Corral Jurado, una vez que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), publicó en estrados el pasado jueves que ha concluido la etapa de alegatos entre las partes, en el juicio administrativo número 073/2024-JRA.

Por lo anterior en cuestión de días, los magistrados del TEJA resolverán el futuro político del exgobernador de Chihuahua, a quien pidió Omar Bazán, «no te vayas a amparar y darle la vuelta a la justicia».

«Este tema va ser el central del fin de semana y de los próximos días, es una sentencia que se tiene buscando más de cinco años el de Javier Corral, desde que era gobernador de Chihuahua.

De ese tiempo para acá hemos vivido muchas cosas, cuando él estaba en la gubernatura en la Secretaría de la Función Pública mandó perder mi denuncia, la volvimos a presentar y n0s dimos cuenta que pusieron folios diferentes para mentir en el tema de la averiguación, por eso hay un tema de inhabilitación a la anterior titular de la Función Pública, la señora Vargas.

En ese sentido es importante decir que en los últimos años se ha venido agilizando, pero bueno, ya estamos notificados que se ha concluido la revisión y estamos en la espera de la sentencia», dijo Bazán, quien agregó.

Espero que esta sentencia cause firme y sea una inhabilitación por mínimo diez años, es lo que yo estoy esperando, porque se tiene que recordar que Javier Corral mintió en su declaración patrimonial, no incluyó aquel terreno que es colindante de su casa en Ciudad Juárez que no metió en su declaración patrimonial y a todas luces hay ahí un acto de corrupción, señaló Bazán.