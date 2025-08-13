Generar políticas en conjunto para disminuir los índices de deserción escolar, y lograr así que más jóvenes lleguen a formar parte de la matrícula de estudiantes universitarios, fue el objetivo central de la reunión entre autoridades de las universidades autónomas de Ciudad Juárez y Chihuahua y del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.

Durante la reunión, el rector de la UACJ, el doctor Daniel Constandse Cortez, expresó el compromiso de esta casa de estudios de participar en alianza con instituciones de educación media superior y superior para fortalecer la formación profesional en el estado, así como la colaboración conjunta entre universidades, tanto académicas como culturales, que sean de beneficio para la comunidad de Ciudad Juárez y de Chihuahua capital.

“Creo que podemos hacer muchas cosas”, aseguró el doctor Constandse Cortez.

La reunión también incluyó una visita al Colegio de Bachilleres no. 19, también conocido como El Chamizal, donde se reunieron diversos directivos de los planteles del COBACH, ubicados en esta frontera, y externaron su interés por trabajar en alianza tanto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como con la Universidad Autónoma de Chihuahua.

A estas visitas, asistió principalmente el rector de la UACJ, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez; el secretario general, el doctor Salvador David Nava Martínez; el maestro Armando Rodríguez Hernández, director general de Comunicación Universitaria; el rector de la UACH, el maestro Luis Alfonso Rivera Campos; y el licenciado Reyes Humberto de las Casas Muñoz, director general del COBACH.