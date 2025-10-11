Afganistán lanzó ataques “no provocados” contra posiciones en la frontera con Paquistán, tras varios días de crecientes tensiones, según un comunicado difundido a los medios por las fuerzas de seguridad paquistaníes.

Mientras tanto, un portavoz talibán en Afganistán declaró a EFE que “los enfrentamientos de respuesta y defensa con las fuerzas paquistaníes continúan”.

Según Paquistán, el objetivo del ataque era forzar el cruce de formaciones presuntamente kwarij (insurgentes del Tehreek-e-Taliban o talibanes paquistaníes) hacia territorio paquistaní.

El Ejército de Paquistán reaccionó con rapidez y con contundencia, provocando la muerte de decenas de soldados afganos y presuntos insurgentes khwarij, según Islamabad.

“Esta agresión por parte de Afganistán se produce en un momento en el que el ministro de Asuntos Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, se encuentra de visita en la India.

Los combates continúan aunque las fuerzas afganas se han replegado de muchas áreas, según Islamabad.

El ministro del Interior de Paquistán, Mohsin Naqvi, dijo en un comunicado difundido a los medios que “el fuego de las fuerzas afganas contra la población civil es una flagrante violación de las leyes internacionales” y añadió que “el entramado del juego de fuego y sangre que está jugando Afganistán coincide con el de nuestro enemigo eterno (La India)”.

“A Afganistán también se le dará una réplica adecuada, como a la India, para que no se atreva a mirar a Paquistán con malas intenciones”, añadió Naqvi.

Un fuente de EFE en Kabul que habló en condición de anonimato, aseguró que los combates se han extendido por varias provincias afganas, entre ellas Kunar, Khost, Paktia, Paktika y Helmand, zonas que desde hace años son focos de disputa en la Línea Durand.

Por su parte el portavoz de la Policía de Paktia, Muneeb Zadran, indicó que “los enfrentamientos con las fuerzas pakistaníes continúan”, y adelantó que las autoridades darán más detalles a medida que evolucioné la situación.

En Afganistán, la escalada se considera una represalia directa por una serie de ataques aéreos paquistaníes efectuados el viernes que impactaron en varios puntos dentro de Afganistán

