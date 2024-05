La candidata a presidenta municipal, Esther Mejía, por el Partido Movimiento Ciudadano, sigue difundiendo sus propuestas con distintas entrevistas en los medios de comunicación de ciudad Juárez.

Esta mañana, le tocó ser invitada al programa de noticias de Alejandro Velasco, en Radio Net, y para iniciar felicito a los maestros de ciudad Juárez, y les agradeció por la noble labor que realizan día a día en las aulas.

Posteriormente, habloo acerca de las carencias que existen en Juárez, por lo que piensa sectorizar la ciudad y poner equipos profesionales acordes a las necesidades, “como por ejemplo, las calles, es un clamor general y si es cierto porque yo lo he vivido me comentan algunos ciudadanos, ¡yo he vivido por estas calles 45 años y siempre pensé que en poco tiempo iban a poner el pavimento, pero ahora creo que me voy a morir sin ver mi calle pavimentada, ya tengo años tocando puertas, han pasado presidente tras presidente y no hemos visto resultados creo que es algo que adolece nuestro Juárez hay incluso lugares que ni siquiera pueden ingresar a sus propias viviendas por eso de las calles”.

Agregó, que “también es muy importante enfocarnos en nuestra niñez, necesitamos tener parques dignos cercanos a nuestros niños, aquí en Juárez tenemos mucho talento, de todo tipo, deportivo, cultural, cantantes, compositores, boxeadores, somos un semillero de talento y solo necesitan un poco de apoyo, un buen parque, una persona que los guie y lo vamos a lograr”.

Finalmente, dijo que “yo siento lo mismo que ustedes y es importante que todo México, sepa las necesidades tan grandes que tenemos y que sepan que yo soy una mujer muy aferrada y voy a conseguir y a lograr que estos problemas se acaben y voy a tener una presidencia de puertas abiertas, vamos a abrir una línea especial, a base de tecnología para que recibamos de todos ustedes, sus demandas sus solicitudes o sugerencias y que tengan la seguridad de que yo siempre estaré para ayudarles”.