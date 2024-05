La candidata al Senado de la República, por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Daniela Álvarez participó en el cierre de campaña de los candidatos a diputados locales y federales, así como del candidato a presidente municipal de Ciudad Juárez, Rogelio Loya.

Frente a miles de juarenses, dijo estar lista para defender a Chihuahua, en especial a Ciudad Juárez desde el Senado de la República, donde será una guerrera y luchadora por la defensa de los recursos de la entidad.

“Estoy lista para representarlos en el Senado, Chihuahua tendrá alguien que los represente bien, porque voy a estar alzando la voz. Estamos listos para salir en la defensa de Chihuahua”, declaró la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

Afirmó que su prioridad será Ciudad Juárez, la ciudad que hace 20 años la recibió con su hija en brazos, la cual, le brindó todas las oportunidades para salir adelante.

“Hace 20 años llegué a esta frontera, con mi hija en brazos y me abrió todas las puertas para sacarla adelante, hoy es momento de regresarle mucho de lo que me ha dado. Soy una mujer de pelea y de lucha, estoy lista para regresarle a Juárez todo lo que me ha dado”, declaró.

Por último, invitó a los juarenses a votar por la fórmula al Senado, Mario Vázquez y Daniela Álvarez este domingo 2 de junio, así mismo agradeció a todas las familias que a lo largo de 90 días le abrieron las puertas de su casa, su negocio o la escucharon en sus carros.