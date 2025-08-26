Con el entusiasmo de comenzar una nueva era en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (Onefa), este lunes fue presentado a la comunidad el renovado equipo de las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua rumbo a la Conferencia Nacional.

El evento fue encabezado por el maestro Luis Alfonso Rivera Campos rector de la UACh e Ignacio Rodríguez Bejarano secretario general acompañados por Óscar Erives Hernández director de deportes, Federico Landeros entrenador en jefe, Jahir Ismael Hinojos Padilla jugador, Raúl Lugo Domínguez gerente de Caudillos de Chihuahua como patrocinador del equipo.

El Estadio Olímpico Universitario (EOU) fue el escenario de la presentación de los nuevos integrantes del plantel, así como de los uniformes y el calendario de juegos que consta de nueve jornadas donde Águilas disputará cuatro partidos de local e igual número en calidad de visitante.

El mensaje de bienvenida corrió a cargo del entrenador Federico Landeros quien aseguró que el equipo ha estado entrenando fuerte para el compromiso de la temporada. Por su parte, el jugador Jahir Hinojos fue tajante al mencionar que se han preparado fuerte física y mentalmente para conquistar el campeonato. A su vez, Raúl Lugo de Caudillos alentó a la organización a dar lo mejor de sí en el terreno de juego, fincando su compromiso en el sentido de pertenencia con la UACH y con la satisfacción de sobresalir tanto en lo académico como en lo deportivo.

En un emotivo acto se entregó una placa de reconocimiento a la trayectoria a Jesús Adrián Juárez Dávila y Alexis Sebastián Ramos Rubio ambos jugadores que participaron en su último año en el 2024.

Finalmente, una vez entregados los uniformes el rector de la UACH, Luis Alfonso Rivera Campos, les externó; “ustedes comienzan un nuevo capítulo dentro del emparrillado, forman parte un equipo con una gran historia en el que muchos jóvenes sueñan estar, el uniforme que a partir de hoy portarán se lo han ganado con entrega, pasión y amor por su Universidad, salgan a defenderlo y a escribir con letras de oro su participación en la temporada 2025. A la comunidad universitaria les digo que seguiremos trabajando incansablemente para garantizar Más Águilas, Más Deporte y Más UACH”.

La temporada comienza el próximo viernes 5 de septiembre con la Jornada uno cuando el equipo de Águilas visite a los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila en el Estadio “Jorge Castro” a las 18:00 horas. Para la Jornada 2 el conjunto emplumado tendrá semana de descanso.

La presentación en casa será el sábado 20 de septiembre cuando reciba en el EOU a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a las 19:00 horas.