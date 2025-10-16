Con entusiasmo y orgullo universitario, la Facultad de Odontología de la UACH, presentó la nueva botarga de su emblemático equipo “Tiburones”, símbolo que representa la energía, fuerza y unión de su comunidad estudiantil.

La presentación de la nueva botarga se llevó a cabo en un ambiente de alegría, donde estudiantes, docentes y personal administrativo se reunieron para conocer al renovado personaje que acompañará a la facultad en sus eventos deportivos, académicos y culturales.

Entre porras, risas y decenas de estudiantes que capturaron el momento, el nuevo Tiburón hizo su primera aparición, robándose las miradas y los aplausos de todos los presentes, con su imagen renovada, llena de vitalidad, se convierte en el rostro que llevará el espíritu de la Facultad.

“Esta nueva botarga refleja nuestra identidad y el entusiasmo de nuestra comunidad, los Tiburones somos símbolo de trabajo en equipo, constancia y pasión por lo que hacemos”, comentaron las y los estudiantes.

El lanzamiento de esta botarga no solo marca una renovación visual, sino también un recordatorio del compromiso de la Facultad con el sentido de pertenencia y el orgullo universitario que caracteriza a la máxima casa de estudios del estado.