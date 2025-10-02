La diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de morena, exhortó al Gobierno del Estado, para que de cumplimento a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en relación a otorgar la atención médica necesaria al joven afectado por un accidente dentro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.

De esta manera, la legisladora también solicitó al Gobierno del Estado, para que informe al Congreso Local el calendario de cumplimiento de dicha recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

María Antonieta Pérez explicó que los hechos se remontan al mes de marzo del 2024 en localidad de Flores Magón, del Municipio de Buenaventura, Chihuahua, cuando el profesor Luis Carlos Alfaro Rayos, de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Chihuahua encarga a sus estudiantes un proyecto de laboratorio de fundición de aluminio para crear piezas para torno sin supervisión alguna, ni advertencia o equipo de seguridad para los estudiantes que llevaron a cabo dicha tarea.

A Carlos Daniel Rodríguez de 16 años, le explotó en el rostro el aluminio fundido perdiendo completamente un ojo y quedando el otro con un 20 por ciento de visión, la cual perderá con el paso del tiempo. Mientras que sus compañeros uno tuvo quemaduras de segundo grado en el cuello, y otras dos compañeras sufrieron daños menores y sus uniformes se quemaron.

Derivado de que el proyecto se realizó en la casa del alumno, sin supervisión de los maestros y violentado el reglamento de prácticas de manejo de residuos peligrosos, los cuales debieron de ser manejados en el plantel escolar, el director Antonio Marmolejo Morales, le ofreció a la madre un seguro privado con tope de 75 mil pesos, condicionado a que los alumnos dijeran que el accidente había pasado en el plantel.

A pesar de su incapacidad visual Carlos Daniel regreso a terminar su carrera y se graduó el pasado mes de junio, pero cual fue la sorpresa de la madre que al día siguiente que tenia cita para dar seguimiento médico, se encontró con que la escuela ya había retirado la protección del IMSS, argumentado que el alumno ya no era estudiante regular.

Ante esto fue el pasado 25 de julio, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) emitió la recomendación 5s.1.103/2025 con el visitador Luis Manuel Lerma Ruiz para exigir al CECyTECH y a las dependencias del Estado que correspondan a la reparación del daño de Carlos Daniel.