A través del programa Asómate al Museo del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), estudiantes de la Escuela Primaria Club de Leones tendrán la oportunidad de visitar esta tarde el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH).



La actividad iniciará a las 2:00 de la tarde con un recorrido guiado por las salas permanentes del recinto, donde los estudiantes conocerán exposiciones como Paquimé, Entorno Natural, Dunas de Samalayuca, Petrograbados y Jornada Mogollón.



El recorrido estará a cargo de especialistas que adaptarán el contenido al nivel de los niños para que cada explicación resulte dinámica, clara y entretenida.



Además de descubrir piezas y vestigios que resguardan la memoria cultural de la región, los alumnos visitarán el jardín del museo, espacio en el que se exhiben réplicas de culturas mesoamericanas y una representación de Paquimé.



El programa contempla también talleres interactivos en los que los pequeños exploradores elaborarán máscaras, petrograbados con café y réplicas de culturas antiguas con plastilina, con el propósito de transformar el aprendizaje en una experiencia lúdica y creativa.



Myrna Judith Barajas Martínez, directora del IPACULT, destacó que esta iniciativa busca acercar a la niñez al mundo de los museos a través de visitas guiadas, cuentos y juegos que despierten su interés por la historia, el arte y la cultura.



“El objetivo es que los niños aprendan de manera divertida, pero también que desarrollen un vínculo emocional con nuestro patrimonio cultural”, afirmó Barajas Martínez.



Con acciones como esta, respaldadas por el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el IPACULT reafirma su compromiso de fortalecer la educación cultural y fomentar en las nuevas generaciones el aprecio por la riqueza histórica y artística de Ciudad Juárez.