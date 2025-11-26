La Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua realizó una visita académica al Instituto Tecnológico de El Salto (ITES), en Durango con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas de los estudiantes del programa de Ingeniería Forestal.

Acompañados por su asesor el Dr. Joel Rascón-Solano, los alumnos conocieron el proceso de compostaje de residuos forestales, guiados por el Dr. Juan Abel Nájera Luna del ITES, quien explicó detalladamente cada etapa del manejo y transformación de estos materiales. Más tarde, participaron en una práctica de suelos forestales supervisada por el Dr. Erik Orlando Luna Robles y la Dra. Silvia Janeth Bejar Pulido, donde analizaron propiedades físicas esenciales para el manejo sostenible del ecosistema.

Como parte del recorrido, el grupo de la UACH visitó el aserradero del ejido La Victoria, para observar el flujo operativo del aprovechamiento forestal y los procesos de transformación primaria de la madera. Posteriormente, se trasladaron al área de conservación Santa Bárbara, en el Ejido El Brillante, donde investigadores del ITES guiaron una práctica de botánica forestal enfocada en la identificación de especies y su relevancia ecológica.

La visita concluyó en el ejido La Ciudad, donde, con el apoyo del Dr. José Encarnación Luján Soto, los estudiantes conocieron diversos tratamientos silvícolas, entre ellos cortas de regeneración por el método de cortas totales, cortas por el método de árboles padres, cortas por selección individual y ensayos de aclareo en parcelas de monitoreo permanente.

El Dr. Rascón-Solano destacó el impacto formativo de estas actividades: “Estas prácticas en campo permiten que los estudiantes comprendan con mayor profundidad los procesos forestales reales y desarrollen habilidades técnicas indispensables para su desempeño profesional.” Asimismo, indicó que la colaboración con el ITES abre puertas para proyectos académicos y de investigación, mientras contribuye a la formación de ingenieros forestales mejor preparados y con visión integral.

Con esta visita académica, el programa de Ingeniería Forestal de la UACH reafirma su compromiso con el aprendizaje práctico, el enfoque interdisciplinario y la vinculación institucional para el desarrollo profesional de sus estudiantes.