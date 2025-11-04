Ciudad Juárez.— La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) impartirá este miércoles 5 de noviembre un Taller de Primeros Auxilios, dirigido exclusivamente a estudiantes de séptimo y octavo semestre.

La actividad se llevará a cabo de nueve de la mañana a mediodía como parte de la Semana Cultural, que cada semestre promueve la participación estudiantil en actividades académicas y artísticas.

El taller será impartido por el docente de la UACH, José Luis Baca Rodarte, quien abordará los principios básicos para actuar ante situaciones de emergencia.

De acuerdo con los organizadores, los asistentes podrán registrar su participación en el Carnet Cultural, una herramienta institucional que fomenta la formación integral de los estudiantes mediante la participación en conferencias, talleres y eventos extracurriculares.

Contar con conocimientos de primeros auxilios puede marcar una diferencia en situaciones críticas. Además de salvar vidas, permite reducir la gravedad de las lesiones, mantener la calma ante emergencias y fomentar una cultura de prevención en la comunidad.

La Semana Cultural busca fortalecer la preparación profesional de los alumnos a través de experiencias que vinculan el conocimiento académico con el entorno social y humano.