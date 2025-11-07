Ciudad Juárez- Luego de realizar un simulacro del Cabildo Municipal, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) participarán hoy en una sesión real en la Presidencia Municipal, como parte de un ejercicio formativo que busca acercar a los jóvenes a los procesos de gobierno local.

El evento se llevará a cabo este jueves 7 de noviembre a las 12:00 p.m. en la sala Francisco I. Madero del edificio de la Presidencia, y estará abierto al público. Además, será válido para el Carnet Cultural de los estudiantes de la facultad, informó la coordinación académica.

“Es un ejercicio práctico para todas las carreras porque te pone en escenarios que son de gran formación profesional y personal; sientes el peso real porque es un espacio donde se toman decisiones importantes”, comentó Néstor Sosa, alumno de la UACH y presidente del evento.

Durante la jornada, los jóvenes desempeñarán los roles de alcalde, síndico, regidores y secretarios, siguiendo el formato de una sesión ordinaria del Cabildo. El objetivo es fortalecer el conocimiento sobre la administración pública municipal, la toma de decisiones colectivas y el funcionamiento del gobierno local.

Docentes de la facultad destacaron que este tipo de actividades fomentan el liderazgo, la argumentación y la participación ciudadana, valores esenciales para la formación de futuros servidores públicos y analistas políticos.

El simulacro forma parte del programa académico de Gobierno Municipal y Administración Pública, que busca vincular a los estudiantes con las instituciones locales y brindarles experiencia directa en procesos de deliberación y consenso.

Con información y fotos de Valeria García. Reportera Júnior