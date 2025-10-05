Ciudad Juárez.– La Escuela Preparatoria Estatal 8420 “Zaragoza” fue sede del quinto Foro Público “Seguridad, Jóvenes y Comunidad”, realizado el pasado viernes con la participación de estudiantes, ponentes y autoridades. El encuentro fue organizado por la Asociación Civil Espacio y Cultura en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), con el objetivo de fomentar la reflexión sobre la responsabilidad social de la juventud.

El policía tercero Wilfrido Ibarra Lizárraga abrió el foro con el tema de cultura de paz y seguridad ciudadana. Subrayó la importancia de fortalecer las leyes, fomentar la denuncia y generar confianza en las autoridades.

Enseguida, Guadalupe Sotelo Díaz habló sobre la paz como un conjunto de valores que incluyen respeto, tolerancia, responsabilidad y desarrollo sostenible. Señaló que no es solo la ausencia de conflictos, sino un esfuerzo constante por lograr justicia y bienestar común.

En el espacio de testimonios, Juventino Torres y Esteban González compartieron sus experiencias de superación frente a las adicciones. “Reconocer mi adicción fue el primer paso para cambiar”, dijo Torres, mientras que González invitó a los estudiantes a pedir ayuda cuando lo necesiten.

Durante las mesas de trabajo, los jóvenes discutieron temas como violencia escolar, salud mental, consumo de drogas, deserción escolar, redes sociales, empleo y emprendimiento juvenil. Cada grupo presentó sus conclusiones y firmó el libro de agentes de cambio en su comunidad.

La jornada cerró con el reconocimiento a Pedro Moreno Martínez, director de la preparatoria, a Sebastián Aguilera Brenes de la Dirección de Participación Ciudadana y al alcalde Cruz Pérez Cuéllar por su apoyo al proyecto “Hazlo posible: Jóvenes como agentes de cambio”.