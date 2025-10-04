La mañana de este sábado se registró un fuerte despliegue de unidades policiacas y militares en el Colegio Bachilleres Número 2, ubicado en la colonia Santa Rosa, tras el reporte de un posible artefacto explosivo.

Vecinos y padres reportaron la presencia masiva de patrullas y unidades oficiales en la intersección de Calle 12 y Samaniego, mientras personal del plantel procedía a evacuar a estudiantes y trabajadores como medida preventiva.

Al sitio arribaron elementos de la Sedena, la unidad K-9 de la Policía Municipal y cuerpos de seguridad estatal y municipal, quienes ingresaron al plantel para realizar una búsqueda minuciosa tras el aviso recibido al número de emergencia 911.

Los oficiales inspeccionaron las instalaciones en busca del supuesto artefacto, pero hasta el momento no se ha localizado ningún objeto peligroso. No se reportaron lesionados; las autoridades mantienen acordonada la zona por protocolo.

El suceso generó gran expectación y asombro entre la comunidad estudiantil y los vecinos, que observaron el operativo desde las calles aledañas y permanecen a la espera de información oficial.

Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y evitar acercarse al lugar mientras se concluyen las diligencias. Se espera que en las próximas horas las dependencias correspondientes emitan un comunicado con los resultados finales de la inspección.

Cabe recordar que el día de ayer paso lo mismo en Palacio de Gobierno con amenaza de bomba.