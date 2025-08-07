Ciudad Juárez, Chih.— La Coordinación Municipal de Protección Civil atendió esta noche un incendio que se desató en los centros de carga eléctricos de la clínica del IMSS número 6, provocando una intensa concentración de humo en el primer piso del hospital.

Sergio Rodríguez, titular de la dependencia, explicó que el fuego se originó en un cuarto de enfriamiento de los centros de carga, generando una situación de riesgo que obligó a evacuar de forma preventiva tanto a pacientes como al personal médico.

Ante la emergencia, elementos de Rescate Municipal, Cruz Roja y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) participaron en el traslado de varios pacientes a distintos hospitales de la ciudad, como medida de seguridad.

El incendio fue controlado momentos después, y las autoridades se encuentran trabajando en la ventilación del área afectada para eliminar por completo el humo acumulado y restablecer condiciones seguras en el inmueble.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas como resultado del incidente.

La situación generó alarma entre familiares de pacientes, quienes se aglomeraron en las inmediaciones del hospital en busca de información. Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada por canales oficiales y evitar propagar rumores en redes sociales.