Regidores de las Comisiones conjuntas de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales y Servicios Públicos se reunieron con el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Roberto Mora Palacios para tratar sobre la entrega en comodato de un predio municipal a la empresa Geoenviron México Ingeniería y Tecnología S.A de CV.

La regidora y coordinadora de la Comisión de Revisión de las Enajenaciones y Terrenos Municipales, Karla Michaeel Escalante Ramírez, dijo que este se trata de una enajenación y desincorporación a título gratuito mediante el trámite administrativo de comodato, respecto a un predio Municipal, identificado como Valle Dorado, sexta sección, fracción 1 de la fracción “A” norte de Samalayuca, Municipio de Juárez, con una superficie de 50 mil metros, a favor de la moral Geoenviron.

El director del IMIP explicó que la Comisión aprobó que se analice en Cabildo otorgar en comodato un terreno del municipio de 5 hectáreas a una empresa que instalará una planta procesadora de llantas usadas, con la intención de desaparecer los neumáticos en desuso que están en toda la ciudad.

“Ese sentido, el Presidente Cruz Pérez Cuellar, en una gestión muy importante que hizo con una empresa, se logró ellos vengan, inviertan el 100 por ciento del dinero que se requiera y poner la planta; estamos hablando de más de 330 millones de pesos de inversión”, dijo,

Pero lo importante es que hay el compromiso por parte esa empresa para que en un año ya se empiecen a hacer las pruebas y los trabajos comiencen lo antes posible, mencionó.

Además de que se comenzará a dar de baja las casi cuatro millones de llantas que hay en el tiradero y al mismo tiempo empezar a recopilar todas aquellas que se encuentran en distintos puntos de la ciudad para reciclarlas, agregó.

Con acciones como estas no sólo se ayuda al medio ambiente, sino que de esta manera se acaban las posibilidades de que se presenten accidentes como en años pasados.

En esta comisión se contó con la presencia de los regidores Héctor Hugo Avitia Arellanes, Jorge Marcial Bueno Quiroz y Fernanda Avalos, así como del director de Gobierno, Oscar Murillo.