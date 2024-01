Exhibe Samuel García demandas de PRI-PAN en NL; los compara con Coahuila

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, expuso este jueves un par de documentos que presuntamente intercambiaron internamente dirigentes de los partidos del PAN y el PRI, así como otro que le hicieron llegar enumerando peticiones a cambio de dejarlo contender por la presidencia de la República en este año.

En su cuenta persona de X, antes Twitter, el mandatario estatal compartió un video en el que expone un par de documentos; uno de ellos contempla la repartición de cargos públicos en Coahuila, y el otro las demandas del PRI-PAN hacia Samuel García.

Primeramente, el gobernador explica los acuerdos alcanzados por el PAN y el PRI para contender por las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, así como la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y la presidencia de la República.

El documento que muestra fue difundido en redes sociales. En ese texto Samuel García destaca la repartición de Secretarías en Coahuila, así como de Secretarías, instituciones autónomas y la ratificación del magistrado Bernardo González Morales, ex dirigente del PAN en Coahuila.

“Se reparten magistrados, que son los que luego les van a cuidar las espaldas. Ese Bernardo debería de huir de Coahuila, no tiene dignidad para ser magistrado cuando te ponen únicamente para defender los intereses de tus jefes”, acusó el gobernador neolonés.

Este documento, según Samuel García, respalda su denuncia sobre lo que expuso en diciembre pasado, respecto a las solicitudes que le hacía “la vieja política” para dejarle libre paso por la candidatura a la Presidencia.

Reafirmó que Movimiento Ciudadano no alcanzó acuerdos con el PRI y el PAN debido a que “no hace acuerdos, y menos posibles delitos con la vieja política“.

“Miren en Nuevo León, lo que pedían estos bárbaros”.

Samuel García señaló que la coalición local del PAN-PRI le solicitaba 2 mil 500 millones de pesos; anuencias de “todas las Secretarías y negocios clausurados”.

Detalló que se refiere a restaurantes, centros nocturnos, casinos y locales en general bajo dominio de los partidos de oposición. Es decir, pedían que no los “revisara” periódicamente el Estado.

Por otro lado, también pedían “no pagar impuestos (…) gobernador, quiero que me limpies los últimos cinco años que no he pagado pa’ ya no pagarlos”.

Asimismo, pedían blindaje a denuncias penales. “Déjame en impunidad para poder seguir robando”, agregó.

El gobernador expuso 8 de los 11 puntos que presuntamente le hicieron llegar el PAN y el PRI.

Aristegui