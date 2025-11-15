Durante el foro nacional “Por la libertad de México”, el diputado Jorge Soto compartió con jóvenes un mensaje centrado en la defensa de las libertades fundamentales, la responsabilidad individual y el papel activo que deben asumir las nuevas generaciones en la vida pública del país.

El diputado advirtió que diversas libertades están siendo presionadas desde la federación, entre ellas la libertad de expresión, de prensa, de asociación, de culto, económica y de tránsito. Señaló que estas prácticas representan retrocesos visibles que requieren participación activa de la sociedad.

El legislador recordó uno de los principios esenciales del panismo: “Tanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario”, haciendo énfasis en que la participación del gobierno debe enfocarse en proveer servicios y generar las condiciones necesarias para que la sociedad florezca. “No olvidemos que los cambios históricos los han impulsado grupos pequeños y decididos, la apatía no puede ser una opción.”

Soto concluyó con un mensaje sobre la necesidad de corresponsabilidad generacional:

“Ser libre no es poder hacerlo todo, sino elegir lo que uno quiere hacer con lo que puede hacer… México puede retomar el camino hacia un futuro brillante, pero depende de nosotros.”

Finalmente, llamó a los jóvenes a actuar con convicción y sin miedo: “Juntos sí podemos. Hagámoslo sin miedo, con orgullo, porque este país puede ser mucho mejor de lo que es actualmente.”