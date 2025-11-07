En un gesto de solidaridad y conciencia social, el diputado José Luis Villalobos García, diputado del PRI por Chihuahua, presentó un exhorto para los tres Poderes del Estado, a los 67 Ayuntamientos, y a las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal, a sumarse a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el próximo 14 de noviembre, iluminando de color azul sus edificios públicos.

Villalobos subrayó que la diabetes es una de las mayores problemáticas de salud pública en México, a la que calificó como “la verdadera epidemia silenciosa del siglo XXI”. De acuerdo con datos recientes, tan solo entre enero y junio de 2024 se registraron 57,986 defunciones por esta causa a nivel nacional, mientras que en Chihuahua los casos han aumentado 44.8% en la última década, ubicando al estado en quinto lugar nacional en incidencia de diabetes tipo 1 entre personas de 0 a 24 años.

Villalobos García destacó que desde el Congreso de Chihuahua se han dado pasos firmes en materia de salud pública, al aprobar por unanimidad una reforma a la Ley Estatal de Salud que garantiza el acceso a la atención médica, a la insulina y a los insumos necesarios para niñas, niños y adolescentes con diabetes.

“Este acto simbólico transforma nuestros espacios compartidos en faros de empatía y solidaridad, es una forma de honrar la resiliencia de miles de ciudadanos, fortalecer la conciencia colectiva y materializar visualmente el compromiso con la salud que esta Soberanía ya ha consagrado en ley” reiteró el legislador priísta.

Cabe mencionar que el Día Mundial de la Diabetes fue creado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes. Su importancia fue tal que se convirtió en un día oficial de las Naciones Unidas en 2006.