Inicio » Exhorta la J+ a extremar precauciones al circular por la colonia Vistas Del Aurora y aledañas
Ciudad Juárez

Exhorta la J+ a extremar precauciones al circular por la colonia Vistas Del Aurora y aledañas

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

-Personal realizará labores para conectar una nueva plaza a la red general.

Trabajará la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, este viernes 3 de octubre, en la conexión de una plaza comercial a la red general.

Las labores se realizarán de las 9:00 de la mañana a las 4 de la tarde del viernes, en el cruce de las avenidas Miguel de la Madrid y Aero Juárez 1.

En consecuencia, se impactará la prestación del servicio en los fraccionamientos: Vistas Del Aurora, Parque Industrial Aero Juárez 1, Parque Industrial Aero Juárez 2 y zonas aledañas.

banner

A los guiadores que circulan por la zona, se les exhorta a manejar con precaución o buscar vías alternas, mientras que a los habitantes del sector se les recomienda hacer acopio de agua para las necesidades más apremiantes.

You Might Also Like

You may also like

Invitan a visitar la Casa de Terror “El Sótano” en el Parque...

Controlan Bomberos fuga de gas en Gardeno Residencial

Inauguran en la UACJ Congreso Internacional de Ciencias Administrativas 2025

Apoyan dependencias con diversos servicios a vecinos de la colonia Héroes de...

Bomberos realizan simulacro de incendio vehicular en la colonia San Antonio

Resalta Estado relevancia de Censos Económicos 2024

Juárez noticias All Right Reserved.