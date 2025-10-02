-Personal realizará labores para conectar una nueva plaza a la red general.

Trabajará la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, este viernes 3 de octubre, en la conexión de una plaza comercial a la red general.

Las labores se realizarán de las 9:00 de la mañana a las 4 de la tarde del viernes, en el cruce de las avenidas Miguel de la Madrid y Aero Juárez 1.

En consecuencia, se impactará la prestación del servicio en los fraccionamientos: Vistas Del Aurora, Parque Industrial Aero Juárez 1, Parque Industrial Aero Juárez 2 y zonas aledañas.

A los guiadores que circulan por la zona, se les exhorta a manejar con precaución o buscar vías alternas, mientras que a los habitantes del sector se les recomienda hacer acopio de agua para las necesidades más apremiantes.