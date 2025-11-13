Este viernes 14 de noviembre, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez conectará una empresa a la red general, lo cual provocará la suspensión del servicio, afectando varias colonias cercanas al cruce de la avenida Tecnológico y el bulevar Zaragoza.

Los trabajos se realizarán de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, en el carril de baja velocidad de sur a norte de la Tecnológico, a la altura de la calle Costa de Marfil, por lo que se recomienda circular con precaución.

Por estas acciones, se registrará baja presión o falta del servicio en colonias: Tecnológico, Campestre Virreyes, Oasis, José Martí y zonas aledañas.

La J+ pide a los vecinos de las zonas mencionadas, realizar el acopio de agua necesario para cubrir las necesidades más esenciales durante este viernes, y a los guiadores manejar con precaución o buscar vías alternas.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, trabaja en la instalación de infraestructura nueva para mejorar el servicio y cuidar el agua de los juarenses.