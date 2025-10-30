La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) exhortó a los automovilistas que circulan sobre la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, a que conduzcan con precaución a la altura del kilómetro 252, donde se registró la volcadura de una pipa que transportaba diésel.

El percance ocurrió durante las primeras horas del día de hoy y provocó un derrame de combustible en la zona, por lo que elementos de la Guardia Nacional cerraron parcialmente la circulación para garantizar la seguridad de los conductores.

Al momento se reporta tránsito vehicular lento en sentido norte a sur; en dirección sur a norte la circulación se mantiene con normalidad.

En el lugar, personal de Protección Civil Municipal y del Cuerpo de Bomberos de Chihuahua, realizan la evaluación de riesgos.

Además personal técnico de la compañía propietaria del vehículo, efectuará la limpieza y trasvase del combustible desde la unidad siniestrada.

Se exhorta a la ciudadanía a atender las indicaciones de las autoridades, considerar rutas alternas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.