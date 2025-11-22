El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dijo que aún hay tiempo para negociar un precio justo para las cosechas de granos, sobre todo de maíz, por lo que instó a los productores del campo a no cerrar las casetas de cobro de las carreteras de Sinaloa el próximo lunes 24 de noviembre.

Señaló que él se convirtió en su gestor para resolver sus demandas de fijar un precio atractivo para la comercialización de la producción de maíz que se espera levantar el próximo año, pero eso lleva tiempo, puesto que el periodo de las cosechas es hasta el próximo año, por lo que aún hay tiempo de negociar.

Puntualizó que, si algo es de su interés, es que este tema sea resuelto por lo que mantiene contactos con las autoridades federales para buscar el mecanismo que permita fijar un precio redituable para sus granos a los hombres del campo.

Rocha Moya comentó que las siembras de maíz, recién iniciaron en el estado, por lo que se tiene tiempo suficiente para que haya un acuerdo, sobre la rentabilidad de sus siembras de maíz, en las que se espera cosechar hasta 5 millones de toneladas.

Indicó que le preocupa que los cierres de carreteras trastoquen las actividades de terceros, los cuales pueden resultar afectados, sin ser parte del tema que se tiene sobre la comercialización de las cosechas del próximo año.

ElUniversal