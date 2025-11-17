Durante una rueda de prensa este lunes, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, hizo un llamado a no politizar la seguridad y a mantener este ámbito como una responsabilidad técnica, profesional y orientada exclusivamente a la protección de las familias chihuahuenses.

En este periodo, Chihuahua logró una reducción del 17% en homicidios dolosos, con 1,811 casos menos, además del mes de octubre más bajo en violencia en una década. También descendió la percepción de inseguridad a 58.2%, mejorando diez puntos según la ENSU. Ciudad Juárez, que en 2021 figuraba entre las ciudades más peligrosas del mundo, ya no aparece en esa medición.

Sobre delitos patrimoniales, el estado registra disminuciones del 26% en robo de vehículo, 39% en robo a casa habitación con violencia, 20% en robo a negocio, 31% en robo a transportista y 83% en robo carretero. Estas cifras reflejan mayor seguridad para comercios, familias y usuarios de las vías de comunicación.

En temas de delitos de alto impacto social, se reportan reducciones del 47% en extorsión, 42% en violencia de género y la eliminación del tráfico de menores. Estos avances fortalecen la protección de mujeres, niñas, niños y sectores vulnerables.

En cuanto a materia operativa, han sido aseguradas 1,477 armas de fuego, 156 mil cartuchos, 1,435 explosivos, más de 2,000 vehículos vinculados al delito y se han rescatado a 1,556 personas en situación de movilidad. En narcóticos, se retiraron más de 5 millones de dosis de fentanilo, 176 kilogramos de cristal y más de 8 mil litros de precursores.

El modelo de seguridad se respalda con tecnología de alto nivel: 8,532 cámaras en todo el estado, 92 Arcos Centinela, 75 drones tácticos y 11 Subcentros Centinela. Cabe destacar que la Plataforma Centinela fue reconocida en Dubai como un caso de éxito internacional y hoy opera con capacidades de análisis predictivo.

La SSPE reitera que estos avances han sido posibles gracias a la estrategia, la coordinación y el trabajo de las y los policías estatales. El llamado es claro: la seguridad no debe politizarse; debe ser una causa común para preservar la paz, el orden y el futuro de Chihuahua, porque con seguridad damos resultados.