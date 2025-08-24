Con el respaldo del Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, continúa la Cruzada del Cambio, programa integral de recuperación de espacios públicos y mantenimiento de vialidades que esta semana intervino en importantes avenidas como Gómez Morín, Juan Pablo II, Ejército Nacional, Juan Gabriel y Colegio Militar, entre otras.

Las labores incluyeron limpieza general, retiro de tiliches y llantas, corte de hierba, reparación de banquetas, atención de camellones y rehabilitación de infraestructura, en coordinación con las direcciones de Alumbrado Público, Parques y Jardines, Obras Públicas y Control de Tráfico.

El director de Limpia, Gibran Solís, explicó que el objetivo de esta estrategia impulsada por el Presidente Municipal es sumar voluntades.

Como parte de la estrategia, dependencias como Desarrollo Urbano, Regulación Comercial, Ecología y Protección Civil estarán realizando visitas y recorridos en distintos sectores, verificando el cumplimiento de permisos, pero también promoviendo que los establecimientos refuercen sus acciones de limpieza y ordenamiento.

“Ya hemos visto cómo funciona este trabajo conjunto: un ejemplo es la avenida Juárez, que gracias a la colaboración de comerciantes, ciudadanía y Municipio se ha convertido nuevamente en un espacio vivo y familiar. Queremos replicar ese éxito en todas las vialidades principales”, destacó Solís.

En los próximos días, la Cruzada del Cambio estará presente en bulevar Talamás Camandari, Independencia, De las Torres, además de repasos en Tecnológico, Panamericana y Ramón Rayón.