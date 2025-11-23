La Dirección de limpia, invita a la ciudadanía para que siga reportando a aquellos juarenses que arrojan basura y escombro en la vía pública, a fin de mantener la ciudad limpia y evidenciar las malas prácticas.

El titular de la dependencia, Gibran Solís, informó que el programa es permanente y en esta ocasión se identificó un caso dentro del programa “El Cochino de la Semana”.

Indicó que al realizar un Operativo de Reordenamiento Urbano, encontraron a una persona que estaba en un camión de volteo o dompe, arrojando material de construcción justo en el talud de un arroyo natural que canaliza el agua de lluvia de la sierra de Juárez hacia el río Bravo, pasando por el arroyo de las Víboras, sector que hace unos meses resultó afectado durante las lluvias.

Señaló que la persona fue sancionada con 100 UMAS, es decir, poco más de 11 mil pesos.

“Estaremos vigilando porque al parecer la persona se dedica al cobro de traslado de material y escombro, y trabajaremos de manera puntual para prevenir”, comentó el funcionario.

Así mismo dijo que es importante sensibilizar a los juarenses que realizan este tipo de prácticas que ponen en riesgo la integridad y patrimonio de quienes viven aguas abajo, pues hay que ser comunitariamente responsables y pensar en las demás personas.

Comentó que estarán trabajando en la mesa de Reordenamiento Urbano para solicitar que se apliquen sanciones más severas a este tipo de conductas, pues el arrojar escombro o basura en la vía pública provoca que el agua de lluvia afecte el patrimonio de las familias, aparte pone en riesgo la vida de las mismas.

Dijo que es necesario que las personas se acerquen a las dependencias correspondientes cuando tienen alguna duda sobre el funcionamiento de sus negocios o sobre cómo disponer los residuos.