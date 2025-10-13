El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), en conjunto con el Ayuntamiento de Chihuahua y empresas participantes, invita a colaborar en la colecta anual de basura electrónica Chihuahua Recicla.

Este ejercicio, que en su edición 2025 se denomina “Recicla Conmigo”, tiene el fin de reunir aparatos electrónicos, cartón, PET, papel y vidrio, para promover en la población y empresas, el acopio de dichos residuos para su adecuada disposición (reciclado).

El evento se desarrollará el viernes 17 y sábado 18 de octubre, de las 9:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde, en la plaza del Ángel, para lo cual se tendrá un carril confinado en el que la ciudadanía podrá acceder en su vehículo y desde ahí entregar su material.

Víctor Méndez, director de Ecología de la SDUE, informó que desde el inicio de esta administración mediante este ejercicio, se han recaudado 171 toneladas de residuos de esta índole.

Además, diariamente se efectúa el acopio de plásticos y componentes, que se realiza por parte de instituciones educativas y en las delegaciones de la SDUE de la entidad, donde mediante recolectores se ha alcanzado la suma de 17 toneladas.

Esta acción se lleva a cabo a través del programa “Juntos Podemos Ayudar Más”, el cual tiene como objetivo reunir fondos para dar soporte a asociaciones dedicadas a apoyar a infantes que padecen cáncer.

A su vez, José Luis de Lamadrid, director de Servicios Públicos Municipales, destacó la importancia de este tipo de actividades en conjunto con Gobierno Estatal, pues desde el 2023 que se estableció esta alianza se ha logrado recabar 96.5 toneladas.

El servidor público reiteró la invitación a la población y empresas a participar, y con su participación serán acreedores a un árbol de encino verde, encino chihuahuense, fresno, pirul, chino, jacaranda, pata de vaca, palma abanico, huizache, palo verde y cedro blanco.

Ambos funcionarios enfatizaron que estas actividades están encaminadas a aprovechar este tipo de residuos de mejor manera, reincorporarlos a las cadenas productivas, y a la vez evitar que terminen en los rellenos sanitarios, tiraderos y/o arroyos.