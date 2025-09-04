Las lluvias registradas durante las últimas horas en la región noroeste del estado, ocasionaron un deslave en uno de los carriles de la carretera federal Flores Magón-Casas Grandes, a la altura del kilómetro 62.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), atienden la situación en apoyo al personal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), que trabaja en la limpieza del tramo.

De acuerdo con la instancia federal, el aumento en el flujo de agua en un arroyo afectó la infraestructura vial en una longitud aproximada de 30 metros.

El daño obligó a la implementación de medidas de control vehicular, por lo que se permite el paso de vehículos cada media hora, mientras cuadrillas de la SICT realizan una evaluación técnica.

Por lo anterior se solicita a los conductores extremar precauciones al transitar, respetar los tiempos de paso establecidos y atender las indicaciones del personal operativo, ya que el flujo vehicular seguirá restringido hasta nuevo aviso.

Una vez que el nivel del agua disminuya, se realizará una inspección detallada para determinar el nivel de daños y definir las acciones de rehabilitación, para garantizar la seguridad de quienes circulan por esta vía.

La CEPC mantendrá el monitoreo permanente del clima y emitirá las actualizaciones conforme evolucione la situación.

En el transcurso de esta tarde, continua el pronóstico de lluvias en municipios de las regiones noroeste, suroeste y centro de la entidad.