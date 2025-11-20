Desde San Isidro Guerrero, cuna de la Revolución Mexicana, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, llamó a senadores y diputados federales a dialogar de frente con los productores del campo respecto a la iniciativa federal de Ley de Aguas Nacionales. El legislador invitó a los representantes de Morena a asistir a un encuentro convocado para mañana a las 6 de la tarde en el Congreso del Estado, con el fin de escuchar a los agricultores y analizar el impacto de la propuesta en Chihuahua.

Chávez Madrid explicó que los productores, en diversas sesiones del agro chihuahuense, convocaron a todas las fuerzas políticas a un diálogo abierto. Señaló que los legisladores locales de Morena atendieron la invitación, pero sus representantes federales no han dado respuesta. “Yo les pido que vayan al diálogo, que no le teman a los productores, que les den la cara y sigan el ejemplo de la bancada local de Morena, que sí los atendió”, afirmó.

El diputado advirtió que la iniciativa federal podría afectar de manera grave al campo si se aprueba sin escuchar a quienes producen en el estado. “Si esa ley pasa, el campo chihuahuense está destinado a la muerte”, señaló. Rechazó que desde la Ciudad de México se definan las reglas de administración del recurso hídrico en la entidad. “No pueden desde un escritorio de la Ciudad de México decirnos cómo vamos a administrar el agua en Chihuahua”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado directo a los legisladores federales de Morena para que acudan mañana al Congreso del Estado. Chávez afirmó que el tema del agua debe discutirse con respeto, cara a cara y de frente con quienes serán los afectados. “Ojalá podamos vernos las caras y de manera respetuosa hablar sobre este tema tan trascendente para todos”, concluyó.