Inicio » Extienden ofertas del Buen Fin y clientes siguen acudiendo a comprar
Ciudad JuárezPortada

Extienden ofertas del Buen Fin y clientes siguen acudiendo a comprar

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

Aunque el Buen Fin concluyó oficialmente, clientes continúan aprovechando las promociones extendidas hasta el lunes 17 de noviembre en Plaza Senderos Las Torres, luego de que se adelantara la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana.

Comerciantes del centro comercial reportaron un flujo constante de compradores desde temprana hora, principalmente en negocios de electrónicos, juguetes y artículos para el hogar.

Consumidores señalaron que la extensión del programa les permitió comparar precios con mayor calma y adquirir productos que no habían alcanzado durante el fin de semana.

Algunos negocios informaron que mantendrán descuentos y meses sin intereses hasta el cierre del día lunes, lo que ha generado un aumento adicional en las visitas.

banner
You Might Also Like

You may also like

Pese al riesgo, trabajadores de comercios en Parajes del Oriente dicen estar...

Se mantiene la J+ cerca de los usuarios con programa especial de...

Detiene SSPE a tres presuntos responsables vinculados con un homicidio en Ciudad...

Realiza Gobernación Estatal 339 inspecciones y clausura 6 establecimientos durante la última...

“Defender la ecología no significa defender multas de $3,400: cuando la desesperación...

Capturan a 3 mujeres y 7 hombres en posesión de armas y...

Juárez noticias All Right Reserved.