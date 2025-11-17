Aunque el Buen Fin concluyó oficialmente, clientes continúan aprovechando las promociones extendidas hasta el lunes 17 de noviembre en Plaza Senderos Las Torres, luego de que se adelantara la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana.

Comerciantes del centro comercial reportaron un flujo constante de compradores desde temprana hora, principalmente en negocios de electrónicos, juguetes y artículos para el hogar.

Consumidores señalaron que la extensión del programa les permitió comparar precios con mayor calma y adquirir productos que no habían alcanzado durante el fin de semana.

Algunos negocios informaron que mantendrán descuentos y meses sin intereses hasta el cierre del día lunes, lo que ha generado un aumento adicional en las visitas.