El empresario automotriz y productor ganadero, Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora Maru Campos Galván, falleció este domingo tras una batalla contra el cáncer, luego de varios días hospitalizado en el Hospital Ángeles de la capital del estado.

Russek contrajo matrimonio en 2024 con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, con quien compartió una relación cercana y pública, marcada por el respeto y la admiración mutua.

Víctor Cruz Russek fue Contador Público egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Destacado empresario del sector automotriz y productor ganadero, se distinguió por su compromiso con el desarrollo económico y productivo del estado.

Se desempeñó como presidente del Grupo CR3, consolidando una importante trayectoria empresarial marcada por su liderazgo, visión y profundo compromiso con Chihuahua.

A lo largo de su carrera, participó como consejero en diversas instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle y la UACH, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de los sectores empresarial, educativo y productivo de la entidad.

A Cruz Russek le sobreviven sus hijos Mónica Patricia, Víctor Manuel y Manuel Víctor, quienes junto a familiares y amigos han expresado su profunda tristeza por la pérdida de un hombre que, además de su éxito profesional, fue recordado por su trato amable, generosidad y compromiso con Chihuahua.

Por su parte, Gobierno del Estado confirmó el deceso e indicó que, las y los integrantes del gabinete estatal, así como el personal del Gobierno del Estado, expresan sus más sinceras condolencias, cariño y solidaridad a la gobernadora Maru Campos y a toda la familia Cruz Russek, en estos momentos de dolor.

Nos unimos con respeto y afecto a su pena, deseando fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida.