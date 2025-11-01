Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) murió ayer a los 81 años de edad.

Militante del PRI, funcionario cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari, aficionado al béisbol, falleció la noche del viernes 31 de octubre a los 81 años de edad.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, lamentó el fallecimiento de Francisco Rojas Gutiérrez, a quien describió como “un hombre de Estado y un priista con una larga trayectoria en el servicio público”.

“Fue director de PEMEX y de la CFE, diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura”, publicó en sus redes sociales el dirigente tricolor.

“Envío un abrazo solidario a su familia, amigos y a quienes compartieron con él camino y convicciones. Descanse en paz”, escribió.

Por su parte, el Grupo Parlamentario del PRI se sumó a las condolencias diciendo que “lamentamos profundamente el fallecimiento de Francisco Rojas Gutiérrez, un priista ejemplar y servidor público de gran trayectoria, comprometido siempre con México”.

A través de redes sociales, el Grupo Parlamentario recordó al priista como un hombre que “dejó una huella de liderazgo, talento y convicción” y sobre su administración en la CFE y Pemex dijeron que sirvió a las instituciones con “entrega y visión”.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a quienes compartieron con él ideales y trabajo por nuestro país. Descanse en paz”, escribieron.

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, lamentó el fallecimiento del exdirector de la Comisión y en redes sociales expresó sus condolencias.

“Mi más sentido pésame a amigos y familiares de Don Francisco Rojas Gutiérrez, ex director de la CFE. Mis oraciones con ustedes en este difícil momento”, escribió.

Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados también se sumó a las condolencias por el fallecimiento del priista y exdirector de Pemex, a quien reconoció como su amigo y un ejemplo de generosidad y honestidad.

“Hace unos minutos me enteré del sensible fallecimiento de mi amigo Paco Rojas. México perdió a un gran político y hombre de bien. Amó profundamente a la patria y siempre fue leal a sus principios y convicciones. Francisco Rojas nos deja su ejemplo de generosidad y honestidad”, expresó.

Además envió un abrazo fraterno a su familia, amigos y a los compañeros de la LXI legislatura que, considera, coordinó con sabiduría.

