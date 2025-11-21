La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del delito por Razones de Género y a la familia, informa que el deceso de la adolescente E.J.R.C., ocurrido el 17 de noviembre del 2025, se derivó de un politraumatismo y luxación de la primera cervical, al precipitarse de un puente ubicado en la avenida Fuentes Mares y avenida Pacheco, en la ciudad de Chihuahua.

La adolescente contaba con reporte de ausencia interpuesto ante esta fiscalía el día 16 de noviembre del 2025, luego de haber sido vista por última ocasión el día 14 de noviembre, en la colonia Villa Juárez en la ciudad de Chihuahua, por lo que de inmediato se efectuaron las acciones de búsqueda que condujeron a su hallazgo en un hospital local ubicado en la colonia Obrera.

De acuerdo con el registro de atención médica, fue el día 15 de noviembre del año en curso cuando ingresó al área de urgencias de un hospital público, presentando lesión traqueal con enfisema mediastinal, contusión y hemorragia hepática y fracturas en apófisis, codo izquierdo y ambas muñecas.

Personal médico informó que, al momento de su ingreso, paramédicos indicaron que la femenina se había lesionado por saltar al vacío del puente vehicular ubicado en la intersección de Av. Fuentes Mares y Av. Pacheco de esta ciudad.

Durante las diligencias de búsqueda ministerial, se obtuvieron informaciones de que la adolescente se encontraba en el hospital, perdiendo la vida a causa de traumatismo craneoencefálico y poli contusión, el pasado lunes17 de noviembre.

El cuerpo fue trasladado a los laboratorios forenses ubicados en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, en donde, de acuerdo con la necropsia y diligencias ministeriales, realizada por elementos de la Unidad de Investigación de Feminicidios de la Fiscalía de Mujeres, esta representación social cuenta con elementos objetivos y materiales que acredita los hechos y la naturaleza de las circunstancias correspondientes a una modalidad de suicidio.