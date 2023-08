Las oficinas del Senado de Estados Unidos fueron evacuadas y ya se preparan para volver a la normalidad tras una falsa alarma de tiroteo en sus inmediaciones, informó este miércoles la Policía del Capitolio en un comunicado.

Los agentes que resguardan los edificios del Congreso revisaron todas las oficinas del Senado y sus alrededores sin identificar “actividades ni personas sospechosas”, por lo que regresaron a sus puestos, detalló la nota.

En redes sociales, la Policía del Capitolio añadió que las oficinas ya listas para el “reingreso”.

Poco más de una hora antes, el cuerpo había pedido a los trabajadores del Senado que desalojaran sus oficinas o buscaran refugio tras haber recibido una llamada de alerta.

“Por favor, permanezcan lejos del área mientras investigamos”, pidió la Policía del Capitolio.

La alerta del posible tirador en activo causó que el Senado entrara en receso veraniego.

El suceso generó alta expectación porque ocurrió cerca del juzgado al que tiene que comparecer el jueves el expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) tras haber sido imputado por sus intentos de revertir las elecciones de 2020, que culminaron con el asalto al Capitolio de enero de 2021.

Esa fecha una turba de seguidores de Trump irrumpieron en la sede del Congreso cuando celebraba una sesión conjunta para confirmar la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios de noviembre de 2020 frente al entonces mandatario republicano.

El expresidente está citado para presentarse ante la magistrada Moxila Upadhyaya a las 16:00 hora local en el tribunal federal del Distrito de Columbia.

