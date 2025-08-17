En redes sociales comenzó a circular un rumor alarmante: un supuesto eclipse global que dejaría al planeta en completa oscuridad durante seis días en agosto de 2025. Videos y publicaciones virales afirman que el fenómeno sería inevitable y que la humanidad enfrentaría un evento astronómico sin precedentes.

La idea ha generado miedo e incertidumbre en distintas partes del mundo, donde muchos internautas aseguran estar preparándose para una catástrofe. Sin embargo, especialistas en astronomía han salido al paso para desmentir categóricamente la versión.

Expertos de la UNAM aclararon que no existe registro de ningún eclipse capaz de provocar varios días de oscuridad continua. Los eclipses, explicaron, duran como máximo unos minutos en el caso de los solares, y un par de horas en el de los lunares, pero jamás días completos.

De hecho, los eventos astronómicos de 2025 ya ocurrieron: un eclipse lunar total entre el 13 y 14 de marzo, y un eclipse solar parcial el 29 del mismo mes. No hay programado ningún fenómeno extraordinario para agosto.

Lo que sí ocurrirá es el llamado “eclipse solar del siglo”, previsto para el 2 de agosto de 2027. Este evento será el más largo del siglo XXI, con una duración de seis minutos y 22 segundos. La sombra lunar cubrirá 2.5 millones de kilómetros cuadrados, aunque solo una fracción del planeta quedará a oscuras.

Ante la expectativa por estos fenómenos, los especialistas recomendaron precauciones básicas para observar un eclipse: nunca mirar directamente al Sol sin filtros certificados, evitar improvisar con vidrios o radiografías, y usar métodos seguros como la cámara estenopeica para proteger la vista.