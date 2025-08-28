Minneapolis, Minnesota— El horror se apoderó de la comunidad católica de Minneapolis tras el atentado perpetrado la mañana de este miércoles en la escuela Annunciation, donde un joven armado abrió fuego contra los menores que asistían a misa, dejando un saldo de dos niños muertos, de ocho y diez años, y 17 personas heridas, 14 de ellas menores de edad.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que el responsable fue identificado como Robin Westman, de poco más de 20 años, quien se quitó la vida poco después del ataque. Las autoridades señalaron que el agresor utilizaba dos nombres y no descartan que se encontrara en un proceso de transición de género.

Según el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, Westman portaba un verdadero arsenal: un rifle de alto poder, una escopeta y una pistola de nueve milímetros, todas adquiridas legalmente. El tiroteo inició alrededor de las 08:30 de la mañana, cuando el agresor disparó contra la ventana de la iglesia de la institución, justo en plena misa de la primera semana de clases.

Aunque Westman no contaba con un historial criminal extenso, los investigadores creen que actuó en solitario. No se ha establecido aún si tenía alguna relación con la escuela ni los motivos exactos del ataque. O’Hara fue contundente al calificar el acto como “pura crueldad y cobardía”.

El FBI adelantó que el atentado será investigado como terrorismo interno y crimen de odio contra los católicos. A través de un mensaje en X, Patel confirmó la identidad del tirador: “El agresor ha sido identificado como Robin Westman, un hombre nacido como Robert Westman”.

La policía investiga además una serie de videos que Westman subió horas antes a YouTube y que fueron retirados por las autoridades. En ellos mostraba el armamento con el que cometería el ataque, cargadores con mensajes de odio —incluido uno con la frase: “¿Dónde está ahora tu jodido Dios?”— y cuadernos con delirios sobre su enfermedad, su frustración con la vida y la planeación de lo que llamó su “misión suicida”, preparada durante cinco años.

En un manifiesto dirigido a su familia, Westman pidió perdón a sus padres y hermanos por “manchar sus vidas para siempre”, asegurando que no debían sentirse responsables de su fracaso personal.