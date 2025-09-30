La noche del 23 de septiembre, Daniela Julieth Ríos Grajeda, de 24 años, fue asesinada en su domicilio en la colonia Paseos del Sol, en Zapopan, Jalisco. La joven, recién egresada de la carrera de Nutrición en la Universidad de Guadalajara, fue atacada con un cuchillo por un hombre que aseguró haber recibido “órdenes” a través de una canción de Black Metal.

De acuerdo con autoridades, el agresor ingresó a la vivienda vestido de negro y con una capa, sorprendiendo a la víctima, quien ofrecía asesorías en un gimnasio local. Tras un forcejeo, la atacó en múltiples ocasiones. Fue detenido minutos después al intentar escapar herido, con el arma homicida en su poder.

El sospechoso declaró que viajó desde Tonalá buscando una víctima bajo la supuesta “influencia musical”. La Fiscalía de Jalisco lo calificó como un acto de violencia irracional y subrayó que no existía vínculo previo con la víctima.

El crimen causó indignación en la Universidad de Guadalajara y en el ámbito deportivo local. El gimnasio donde trabajaba Daniela la despidió con un mensaje de homenaje.

El caso ha reavivado el debate sobre feminicidios, seguridad y salud mental en México, además del papel cultural de la música extrema. La Fiscalía mantiene abierta la investigación y colectivos feministas han exigido que no haya impunidad en este caso.