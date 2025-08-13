Falta menos de un año para el Mundial del 2026 y ahora se ha filtrado el que sería el jersey de local de la Selección Mexicana para dicha justa de la FIFA.

En redes sociales ha aparecido en las últimas horas una imagen de la camiseta, que está inspirada en la que el Tricolor utilizó en la Copa del Mundo de Francia 1998.

La tela es en color verde y al frente en gigante se encuentra el símbolo del Sol Azteca, que al centro tiene el águila del escudo que ha adoptado el combinado nacional desde hace algunos años.

En el pecho, del lado derecho está el escudo del Tricolor y del izquierdo el de la marca que patrocina al equipo (Adidas).

En al área de los hombros el jersey luce las tradicionales franjas en blanco y en el corte de las mangas franjas rojas y blancas.

La Copa del Mundo del 2026 será la primera en la historia en la que tres países serán sede.

México, Estados Unidos y Canadá albergarán esta competencia, que además debuta con un total de 48 selecciones nacionales participantes.

