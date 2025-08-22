La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, concluyó los trabajos de recarpeteo sobre la avenida López Mateos, luego de haber finalizado la reposición de 18 metros de colector de 24 pulgadas en el carril de extrema derecha, en sentido de norte a sur, a la altura del cruce con la avenida Óscar Flores.

Tras la reparación del colector, el área de bacheo realizó de inmediato la pavimentación del tramo, terminando los trabajos este viernes 22 de agosto a la una de la tarde, para posteriormente abrir a la circulación, informó Lizbeth Chimal, coordinadora del departamento.

“Como es una vialidad importante, se realizó el bacheo inmediatamente. Como no es concreto, el asfalto es más rápido de trabajar, hoy mismo se abre la vialidad. Si fuera concreto, tardaría tres días. Lo que menos queremos es acortarles la vialidad, debido al tráfico en la zona”, comentó.

La J+ continúa trabajando para agilizar las labores de bacheo, tras cada reparación que realiza en distintos puntos de la ciudad y agradece a los juarenses por su paciencia y comprensión.