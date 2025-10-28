La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez concluyó los trabajos de reposición por hundimiento en el subcolector ubicado sobre la Avenida Ejército Nacional y calle Almeno.

El coordinador del Distrito 5 del Departamento de Alcantarillado, Abraham Méndez, informó que la tarde del domingo se detectó un socavón en el cuerpo norte de la vialidad, en sentido oriente-poniente, por lo que, desde temprana hora del lunes se iniciaron las labores de reparación, que consistieron en la reposición de 15 metros lineales de tubería de 10 pulgadas, la cual había cumplido su vida útil, ya que el material original era de asbesto.

“Ya los muchachos terminaron de reponer la línea, colocaron unos dados de concreto para evitar futuras fugas y van a colocar tierra para que inmediatamente entre el departamento de bacheo a hacer lo propio”, comentó.

Para la ejecución de estos trabajos se utilizó maquinaria especializada, como una retroexcavadora, un equipo de inyección y succión tipo Vactor, un camión de volteo y dos cuadrillas, debido a que la profundidad de la excavación superó los dos metros.

Además de la reposición del tramo afectado, se realizó la limpieza general del sistema de drenaje en la zona, con el propósito de prevenir nuevos incidentes.

La J+ en acción agradece la comprensión de los automovilistas que circulan por el área y refrenda su compromiso de atender de manera oportuna las reparaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado en beneficio de los juarenses.