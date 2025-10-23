La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua (PCE) firmaron un convenio “Marco de Colaboración y Pago”, que tiene el propósito de concertar acciones para cubrir adeudos de administraciones anteriores.

El acuerdo establece que la UACH realizará pagos extraordinarios, adicionales a las aportaciones y diferenciales que normalmente se generan, mismos que se efectuarán a partir de la firma del documento.

El rector Luis Rivera Campos expresó que PCE ha sido un pilar fundamental en el crecimiento de la institución, por lo que esta firma representa un acto histórico, que da certeza a la comunidad universitaria y los derechohabientes, así como una disminución del adeudo de anteriores administraciones.

Heriberto Miranda Pérez, director general de PCE, destacó que este acuerdo es trascendental, porque reconoce la voluntad de la UACH para cumplir con sus compromisos económicos y fortalecer la colaboración institucional.

Precisó que durante la presente administración no se ha registrado adeudo por parte de la UACH y que los montos pendientes corresponden a administraciones anteriores, lo que refleja el compromiso actual entre ambas instituciones

De acuerdo con el documento, la UACH aportará mensualmente 1 millón 850 mil pesos, los cuales se aplicarán al capital de los adeudos con mayor antigüedad.

Además se realizará un pago inicial de 5 millones 550 mil pesos, que es adicional a las aportaciones y diferenciales que se generen en lo sucesivo.

El convenio fue rubricado además por el director de Prestaciones Económicas de PCE, Jorge Alberto Alvarado Montes y el director administrativo de la Universidad, Alberto Eloy Espino Dickens.